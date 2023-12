Brugse trucker die “uit verveling” kinderporno uitwisselde riskeert jaar cel

Een 55-jarige Bruggeling riskeert een jaar celstraf, eventueel voorwaardelijk, voor bezit en verspreiding van kinderporno. De man pleegde de feiten naar eigen zeggen uit verveling.

Dankzij Amerikaanse speurders kwam aan het licht dat Bruggeling F.L. (55) begin 2021 een tiental kinderpornografische foto’s had verspreid via de app Kik Messenger. Op 4 juni 2022 stemde de man in met een huiszoeking en werden op zijn gsm en computer talrijke beelden aangetroffen van seksueel misbruik van minderjarigen. Uit zijn zoekgeschiedenis bleek dat de man bewust zocht naar beelden met jonge meisjes.

“Verveling”

Naast Kik Messenger gebruikte F.L. ook Snapchat en WhatsApp om strafbare beelden uit te wisselen. Bovendien gaf hij zich tijdens chatgesprekken uit voor een jongen van zestien of zeventien jaar oud. De man ging meteen tot bekentenissen over en stelde dat hij een manier zocht om de tijd de doden tijdens zijn lange rustpauzes als internationaal vrachtwagenchauffeur. “Hij weet de feiten aan verveling”, aldus de procureur.

De advocate van F.L. wees op zijn blanco strafblad. “Hij is bereid om zich te laten begeleiden”, klonk het. De man drukte ook nog zijn spijt uit. De uitspraak volgt op 9 januari. (AFr)