Brugse speeddealer bezorgt klanten ook cleane urinestalen: vijftien maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling heeft van de rechter vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor drugsverkoop. Ook voor drugsvrije urinestalen kon je bij K.C. terecht.

In het najaar van 2021 kreeg de politie een dealer in het vizier die zijn klanten met de fiets bevoorraadde. Op 20 december 2021 werd K.C. op heterdaad betrapt met 270 gram speed. In de woning van zijn ouders, waar K.C. verbleef, troffen de speurders nog eens 45 gram speed en een kleine hoeveelheid crystal meth aan.

Gesjoemel bij urinecontroles

De Bruggeling bekende dat hij in totaal vijf keer 300 gram speed had meegebracht vanuit Moeskroen. Naar eigen zeggen was de helft voor eigen gebruik. “Uit de berichten op zijn gsm bleek voorts dat hij ook propere urinestalen bezorgde aan klanten”, stelde de procureur. “Die gebruikten ze wanneer zij in het kader van hun voorwaarden urinecontroles moesten ondergaan”.

K.C. liep in 2009 al eens een werkstraf op voor drugshandel. Hij liep ook al veroordelingen op voor slagen, diefstal en verkeersinbreuken. “Hij bleef elf jaar clean, maar in 2020 begon hij opnieuw te gebruiken”, pleitte meester Lennert Cornette. “Vooral dan op momenten dat het heel druk was op zijn werk. Maar de verkoop bleef beperkt.” De rechtbank verklaarde niettemin 7.500 euro winsten verbeurd. (AFr)