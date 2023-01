Brugse rechtbank opent ‘Welzijnsloket’

In het Brugse gerechtsgebouw aan de Kazernevest is er een eerste Welzijnsloket geopend. Daar kan iedereen gratis terecht voor een antwoord op allerlei juridische vragen of problemen rond welzijn.

Het Welzijnsloket is een initiatief van het CAW Noord-West-Vlaanderen, de balie West-Vlaanderen en de rechtbank van Brugge. Voortaan staan er iedere maandag en woensdag in de voormiddag een advocaat en een medewerker van het CAW klaar om mensen met raad en daad bij te staan. Om de drempel te verlagen, is het loket gelegen vlakbij de hoofdingang van het gebouw. “Een gerechtsgebouw is een plaats waar mensen vaak heel concreet geconfronteerd worden met hun moeilijkheden. Daarom is het cruciaal om net hier in te zetten op eerstelijnshulp”, zegt afdelingsvoorzitter Wim De Backer.

Knopen ontwarren

Die moeilijkheden kunnen velerlei zijn. Naast juridisch advies kan uit het verhaal van de mensen blijken dat ze in hun leven ook nog andere knopen te ontwarren hebben. “Moeilijkheden met de kinderen, wegwijs raken in administratie, een schuldenberg, problemen met huisvesting, een echtscheiding of een depressie”, somt beleidsmedewerker Sofie Hannon van CAW Noord-West-Vlaanderen op. “In het Welzijnsloket zetten we samen alles op een rijtje en geven we informatie en advies. Dat advies is deskundig, vertrouwelijk én gratis”, zegt Hanon.

Financiering

Minister Vincent Van Quickenborne kwam de officiële opening van het Welzijnsloket dinsdag bijwonen. “Ik ben voorstander van een eenheidsrechtbank, maar dat is voorlopig niet haalbaar. Het huis heeft dus meerdere kamers maar als dat zo is, moeten we ervoor zorgen dat mensen wel door één en dezelfde voordeur naar binnen kunnen. Die voordeur, dat is het Welzijnsloket. Vanuit Justitie gaan we ook financiering voorzien hiervoor”, beloofde de minister.