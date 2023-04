Brugse raadkamer beslist dat veertiger die stiefvader te lijf ging met hamer opnieuw wordt geïnterneerd: “Beste maatregel voor cliënt en maatschappij”

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend het openbaar ministerie te volgen en laat Thierry V. (45) daarom voor de tweede keer in zijn leven interneren. De veertiger sloeg in april vorig jaar zijn stiefvader meerdere keren met een hamer op het hoofd in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist. Het slachtoffer belandde uiteindelijk drie weken in coma.

April 2022. Een familieruzie in de Onderwijsstraat in Knokke-Heist escaleert met desastreuze gevolgen. Thierry V. wilde de woning van zijn stiefvader binnendringen, maar dat lukte de veertiger niet. Dat was duidelijk tegen zijn zin, waarna het tweetal samenkomt op straat. Een woordenwisseling escaleert al snel en loopt volledig uit de hand. Thierry V. haalde plots een hamer tevoorschijn en klopte meerdere keren op het hoofd van zijn stiefvader. Het slachtoffer lag drie weken in coma in het ziekenhuis en is vandaag de dag nog steeds blind door de aanval.

Uit het deskundig verslag van een psycholoog en psychiater bleek eerder al dat Thierry V. aan alle voorwaarden voldoet om geïnterneerd te worden. Het parket drong dinsdagochtend nog aan op een internering en nu besliste de Brugse raadkamer dat de veertiger effectief geïnterneerd wordt. Volgens advocaat Pieterjan Dens is dit een goede beslissing. “Dit is de meest gepaste maatregel om zowel maatschappij als mijn cliënt te beschermen”, vertelt advocaat Dens. “We hopen dat door een internering in de toekomst dergelijke zaken niet meer voorvallen.” (CCA)