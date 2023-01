Brugse politieman die schriftvervalsing pleegde om burenruzie te beslechten krijgt tien maanden celstraf met uitstel

Een 55-jarige politieman heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen. De man wacht ook nog een tuchtprocedure.

Toen Bruggeling C.V. nog in Jabbeke woonde, kreeg hij het aan de stok met zijn buurvrouw. De vrouw veroorzaakte heel wat nachtlawaai en feestte erop los in coronatijd. Daarbij lapte ze de regels aan haar laars. De beklaagde stuurde meermaals de politie op haar af, maar dat bracht geen soelaas. Hierop besloot C.V. zijn buurvrouw naar het politiekantoor te lokken voor een “verzoeningsgesprek”. Hij stuurde haar een vervalste uitnodiging tot verhoor en liet die ondertekenen door een collega.

Op 28 januari 2021 stapte de buurvrouw het kantoor van de federale politie langs de Zandstraat in Brugge binnen. Ze werd naar een verhoorkamer gebracht waar C.V. haar in burgerkledij opwachtte. Hij vertelde haar meteen dat het niet om een verhoor ging maar dat hij enkel met haar wou praten. “Hij was ten einde raad”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. “Hij erkent dat het fout was om de problemen met zijn buurvrouw zo te willen oplossen. Hij heeft zeer veel spijt.”

De procureur vroeg een jaar celstraf met uitstel, maar meester Lorenzetti drong aan op de gunst van de opschorting. De rechtbank ging daar niet op in en tilde er zwaar aan dat C.V. in het valse document niet enkel zijn naam verzweeg, maar bewust ook een stuk tekst wegliet omtrent de mogelijkheid tot bijstand van een advocaat. Zo zorgde hij ervoor dat de buurvrouw alleen kwam opdagen.

“Deze feiten wegen zwaar op het publiek vertrouwen in de politie- en ordediensten”, klonk het streng. “Dit is ontoelaatbaar en getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de maatschappij en de normen in ons land.” Na de feiten werd C.V. overgeplaatst naar de wegpolitie. Hij mag geen buitendienst meer doen en er wacht hem nog een tuchtprocedure. (AFr)