Brugse politie betrapt “drugspostbode” met drie zakken cannabis op achterbank

Een 29-jarige Roemeen riskeert voor de Brugse rechtbank achttien maanden cel voor verkoop van cannabis. “Zijn auto was een postbedelingswagen voor drugs”, sneerde de procureur.

In de nacht van 28 op 29 oktober vorig jaar kreeg de Brugse politie een wagen met Roemeense nummerplaat in de gaten. Toen de bestuurder, Daniël N., de patrouille zag verhoogde hij zijn snelheid naar 86 kilometer per uur in de bebouwde kom. De politie zette de Roemeen aan de kant en trof op de achterbank drie vacuümzakken aan met in totaal 200 gram cannabis. In het handschoenkastje stak ruim 3.000 euro cash.

“Op de zakken stonden adressen in Blankenberge en Oostende. De beklaagde reed rond met een postbedelingswagen voor drugs”, sneerde procureur Lode Vandaele. Telefonieonderzoek wees uit dat N. op 28 oktober al drugs was gaan leveren in onder meer Zoersel, Ranst, Denderleeuw. Bij zijn tweede verhoor bekende N. dat hij vanuit het Nederlandse Breda drugs rondvoerde uit geldgebrek.

Schulden

De verdediging vroeg om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de voorhechtenis. “Mijn cliënt zit al ruim zeven maanden op de blaren”, pleitte advocaat Alexander Verstraete. “Hij heeft enkel die dag cannabis rondgevoerd in opdracht van een persoon die hij twee weken voor zijn betrapping bij McDonald’s had leren kennen. Hij had schulden en zou amper 60 euro per rit krijgen. Nu is hij zijn wagen kwijt.”

N. is ook in zijn thuisland gekend voor drugsfeiten. De rechtbank gaf hem het laatste woord. “Ik wil nooit meer met drugs in contact komen”, snikte hij. De uitspraak volgt op 22 juni. (AFr)