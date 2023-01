Brugse ouders krijgen vier maanden celstraf met uitstel voor slagen aan zoontje

Een Brugse vijftiger en zijn ex-partner hebben voor de Brugse strafrechtbank elk vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan hun zoontje. Het jongetje was op het moment van de feiten tien jaar oud.

De feiten kwamen aan het licht toen K.L. (48) in december 2017 naar de politie stapte om haar toenmalige partner K.V. (55) op haar adres te laten schrappen. De vrouw had naar eigen zeggen die raad gekregen van Jeugdzorg nadat hun vijfjarige dochter zaken had verteld die mogelijk wezen op seksueel misbruik door de vader. Onderzoek bracht evenwel geen bewijzen voor misbruik aan het licht.

Tijdens het onderzoek verklaarde het meisje dat K.V. soms haar tienjarige broertje pijn deed door op zijn rug te slaan. Een getuige bevestigde dat de man soms slagen en stampen uitdeelde aan het jongetje. Maar K.V. wees ook beschuldigend naar de moeder. Volgens hem gebruikte zij ook geweld. Volgens een getuige zou ze de jongen in juni 2016 aan de haren naar boven hebben gesleurd.

De verdediging drong voor allebei aan op een strafopschorting, gekoppeld aan voorwaarden. De rechter klopte maandag af op vier maanden cel met uitstel. De twee moeten ook elk 1.500 euro schadevergoeding betalen aan hun zoontje. Voor aanranding zag de rechter onvoldoende bewijs en K.V. werd er dan ook voor vrijgesproken. (AFr)