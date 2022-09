Brugse lingerieverkoopster steelt 26.000 euro uit kassa en riskeert nu een jaar cel

Een 33-jarige Bruggelinge riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar cel voor huisdiefstal.

Als verkoopster bij Lingerie Outlet, met vestigingen in onder meer Knokke-Heist, Brugge en Roeselare, stak C.V. tussen mei 2020 en maart 2021 om en bij de 26.000 euro in eigen zakken. Dat deed ze onder meer door aankopen niet te registreren in de kassa. Toen haar werkgever onregelmatigheden vaststelde viel de vrouw door de mand. De politie trof in haar woning heel wat cash geld en nieuwe lingeriesetjes aan. Onderzoek wees uit dat ze ook lingerie uitdeelde aan vriendinnen.

C.V. ontkende de feiten aanvankelijk in alle toonaarden, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen. Volgens de verdediging pleegde de vrouw de feiten uit frustratie. “Ze vond dat ze niet correct behandeld werd door haar werkgever”, pleitte advocaat Paul Maertens. “Maar nu schaamt ze zich diep en heeft ze veel spijt. Ze heeft zich intussen herpakt. Ze heeft nog geen strafrechtelijke veroordelingen en hopelijk kan een opschorting volstaan.”

Omdat C.V. een dading sloot met haar voormalige werkgever is die niet langer burgerlijke partij in de zaak. De uitspraak volgt op 24 oktober. (AFr)