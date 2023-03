Brugse klimaatactivist moet voor rechter verschijnen nadat hij zich aan schilderij vastkleefde: “Dit wordt een scharniermoment”

De stad Brugge sleept klimaatactivist Wouter Mouton voor de rechtbank. De Bruggeling kleefde zichzelf in juli vorig jaar vast aan het veiligheidsglas van een schilderij van Jan van Eyck in het Groeningemuseum. In Nederland liep al een rechtszaak tegen de man omdat hij zich ook aan het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel vastkleefde. Mouton kreeg ook al een levenslang verbod opgelegd om de Brugse musea te bezoeken.

Een klein jaar geleden liet Wouter Mouton een eerste keer van zich horen. Op 3 april 2022 dook hij plots op aan de finishlijn van de Ronde van Vlaanderen, waar de 45-jarige Bruggeling met een T-shirt met de welluidende boodschap Climate justice now heel wat aandacht naar zich zoog.

Ook de bekerfinale van 18 april verstoorde hij. In minuut 85 van de finale van de Beker van België tussen Anderlecht en AA Gent ritst hij zichzelf met snelbinders aan een doelpaal in het Koning Boudewijnstadion vast en kunnen de bijna 50.000 fans No football on a dead planet op zijn shirt lezen.

Manneken Pis

Op 19 juli slaat hij zijn slag in eigen stad: in het Groeningemuseum lijmt Wouter zichzelf vast aan het vijftiende-eeuwse schilderij Madonna met kanunnik Joris van der Paele van Jan van Eyck. Drie weken later duikt hij op in Brussel: op 4 augustus herhaalt hij diezelfde stunt aan Manneken Pis, waar hij bijna twintig minuten lang zijn boodschap de wereld kan insturen.

Eind oktober haalde Wouter Mouton de internationale headlines. Samen met een andere klimaatactivist had hij zich vastgelijmd aan het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Bij onze noorderburen vloog Mouton in de cel en werd hij veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Wouter Mouton op de Grote Markt van Brugge, waar hij regelmatig stil protest levert. © Davy Coghe

“Ik zou liever zien dat mensen als premier De Croo of burgemeester De fauw een levenslang verbod krijgen om beslissingen te nemen over milieu, klimaat en ecologie”

Nu volgt ook in eigen land een trip naar de rechtbank. De stad Brugge wil hem laten opdraaien voor de kosten na zijn passage in het Groeningemuseum. Wouter Mouton zelf omschrijft de zaak als een belangrijke gebeurtenis. “Ik heb een dagvaarding gekregen om op 20 maart voor de correctionele rechtbank te verschijnen”, zegt hij. “Dit wordt een scharniermoment inzake de behandeling van vreedzaam protest van activisten in België. Het gaat immers om een primeur.”

Levenslang verbod in Brugse musea

Komende maandag zal de zaak meteen uitgesteld worden. “Daar heb ik zelf om gevraagd, want ik wil me kunnen voorbereiden”, klinkt het bij Wouter Mouton. “Ik kreeg de dagvaarding immers slechts een tiental dagen geleden in de bus. Daarom zullen mijn advocaat en ikzelf er ook niet zijn, er wordt ook geen steunactie aan de rechtbank gepland.”

Intussen kreeg Wouter Mouton een levenslang verbod om Brugse musea nog te bezoeken. “Jammer, al begrijp ik de bezorgdheid vanuit de musea”, zegt hij. “Al zou ik liever zien dat mensen als premier De Croo of het Brugse stadsbestuur onder leiding van burgemeester Dirk De fauw een levenslang verbod opgelegd krijgen om beslissingen te nemen bij zaken die te maken hebben met milieu, klimaat en ecologie.”