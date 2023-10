Brugse klimaatactivist die zich vastkleefde aan schilderij Van Eyck gaat voor vrijspraak: “Ik doe dit voor mijn dochter”

Klimaatactivist Wouter Mouton (46) zag naar eigen zeggen geen andere mogelijkheid toen hij in juli vorig jaar in het Brugse Groeningemuseum zijn hand vastkleefde aan het glas voor een schilderij van Van Eyck. “Ik stond 300 keer met een bordje op de markt, maar dat haalde niets uit”, stelde de Bruggeling maandag in de strafrechtbank, waar hij terechtstaat voor beschadiging. “Ik doe dit voor de toekomst van mijn dochtertje.”

Applaus, high fives en zelfs knuffels waren zijn deel toen Wouter Mouton met een vlag en een pamflet het Brugse gerechtsgebouw verliet. Een twintigtal sympathisanten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion waren mee naar het proces afgezakt om de 46-jarige Bruggeling een hart onder de riem te steken. Mouton moet er zich verantwoorden voor zijn spraakmakende actie waarbij hij op 19 juli vorig jaar zijn hand vastlijmde aan het veiligheidsglas voor Madonna met kanunnik Van Der Paelen van Van Eyck, een van de absolute topstukken van het Brugse Groeningemuseum.

“Niet de juiste manier”

Procureur Marthe Bogaert verwees naar een eerdere, gelijkaardige actie eind vorig jaar in Nederland. Mouton zat toen een drietal weken in de cel, nadat hij zich had vastgelijmd aan Het meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag. Hij kreeg hiervoor twee maanden celstraf waarvan één effectief, maar ging in beroep. Zo’n vaart zal het in Brugge allicht niet lopen, want Bogaert vroeg de “toepassing van de strafwet”, wat erop neerkomt dat ze de strafmaat overlaat aan de rechter. “Het klimaat is belangrijk, maar meneer moet beseffen dat dit niet de juiste manier is om actie te voeren”, stelde ze.

Wouter Mouton richtte met zijn actie voor 1.700 euro schade aan. “Er was extra personeel nodig om het glas te reinigen en het museum moest ook een tijdje sluiten”, aldus de procureur. Toch stelde de stad Brugge zich geen burgerlijke partij in de zaak.

“Dit hoort niet thuis in een rechtszaal. Mijn cliënt is een brave burger. Hij gebruikte geen geweld en veroorzaakte geen enkele schade aan het schilderij”

Volgens de verdediging paste de actie binnen het recht op vrije meningsuiting. “Activisten vervolgen die gebruik maken van dit recht is een zorgwekkende evolutie”, stelde advocate Annelies Nachtergaele, die daarbij verwees naar het recente proces tegen veertien Greenpeace-activistien die een gasterminal in de Zeebrugse haven beklommen. “Dergelijke zaken horen niet thuis in een rechtszaal. Mijn cliënt is een brave burger. Hij gebruikte geen geweld en veroorzaakte geen enkele schade aan het schilderij. Bovendien kreeg hij al een levenslang verbod om de Brugse musea te betreden. Hij is dus al gestraft.”

Rosa Parks

Meester Joke Callewaert benadrukte dat verstorende acties de motor vormen van maatschappelijke verandering. Net als op het proces tegen de Greenpeace-activisten verwees ze naar de Amerikaanse mensenrechtenactiviste Rosa Parks, die halfweg de jaren zestig op een bus in Alabama haar zitplaats in het voor zwarten gereserveerde deel achteraan weigerde af te staan aan blanke passagiers. “Mijn cliënt handelde helemaal niet uit eigenbelang, maar in het belang van de samenleving.”

“Ik zag echt geen andere manier. Ik moet dit doen voor de toekomst van mijn dochtertje”

Mouton las op het einde een lange brief voor. Daarin noemde de Bruggeling, die eerder ook al enkele sportwedstrijden verstoorde, zijn acties een “noodzakelijk kwaad” om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen. “Toen ik klimaatactiviste Greta Thunberg in actie zag voelde ik mij als veertiger een zwakkeling”, verduidelijkte hij. “Ik besloot ook iets te doen en heb zeker 300 keer met een bordje op de Brugse markt gestaan om de mensen te informeren. Maar dat had geen effect. De media waren daar ook niet in geïnteresseerd. Het klimaat dreigt een onomkeerbaar kantelpunt te bereiken en dus zocht ik andere manieren om de crisis onder de aandacht te brengen. Ik zag geen andere mogelijkheid. Ik doe dit voor de toekomst van mijn negenjarig dochtertje.”

Uitspraak in november

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. Ondergeschikt vroeg meester Callewaert de gunst van de opschorting voor Mouton. De procureur verzette zich daar niet tegen. “We moeten de klimaatcrisis inderdaad ernstig nemen”, stelde de rechter, die op 13 november uitspraak zal doen. (AFr)