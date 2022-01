Brugse jongelui riskeren tot twee jaar cel voor brutale overval in drugsmilieu: “Jullie zitten in mijn vizier”

Drie Brugse jongelui staan terecht voor een gewelddadige diefstal in het drugsmilieu. Ze gingen daarbij aan de haal met een kluis en een zak drugs. De procureur vroeg tot twee jaar cel. “Jullie zitten in mijn vizier”, gaf hij hen als waarschuwing mee.

Op 20 januari vorig jaar takelden Bilal B. (20), Marouane T. (20) en Fawzi H. (18) een jongeman zwaar toe op diens studio in Brugge. Ze graaiden een kluis en een zak cannabis mee in gingen er vandoor. In de gang van het gebouw lieten ze hun buit evenwel vallen. Een buurvrouw van het slachtoffer verwittigde de politie. Bij hun aankomst troffen de agenten bloedspatten aan in de gang en werden ze ook een sterke cannabisgeur gewaar in de studio.

Drugsmilieu

Het slachtoffer vertoonde verwondingen aan zijn kin, oog, oor en onderrug en verklaarde dat hij was aangevallen door drie mannen. Hij beweerde dat zijn belagers op zoek waren naar iemand in het kader van een dispuut over de reparatie van een brommer. Naar eigen zeggen vielen ze hem aan toen hij hen antwoordde dat hij die persoon niet kende. Later gaf hij toe dat er drugs in het spel waren.

Volgens procureur Lode Vandaele kennen daders en slachtoffers elkaar uit het Brugse drugsmilieu. “Jullie zitten in mijn vizier”, sprak hij klare taal tegen Bilal B. en Fawzi H. die als enigen kwamen opdagen voor het proces. “Ik zal niet dulden dat in Brugge een sfeer gecreëerd wordt zoals in sommige andere steden”. Vandaele stelde dat de jongelui zich identificeerden met rapvideo’s die drugs, wapens en geld verheerlijken.

Op rechte pad?

Voor Bilal B., die eerder al achttien maanden cel kreeg voor gelijkaardige feiten en zich in februari ook nog moet verantwoorden in een drugsdossier, vroeg de procureur twee jaar cel. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong aan op een werkstraf. “Hij heeft sinds de feiten heel wat inspanningen geleverd en is nu op het rechte pad”, pleitte hij. “Het slachtoffer is trouwens ook van geen kleintje vervaard.”

Voor Marouane T. (20) en Fawzi H. (18) vroeg Vandaele twintig maanden cel. H. zit momenteel in de gevangenis voor een andere diefstal met geweld maar vroeg eveneens een werkstraf. T. kwam niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 3 februari.

(AFr)