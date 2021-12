Brugse ‘Jezus’ riskeert vier jaar cel voor drugshandel

Een 40-jarige Bruggeling hangt in de Brugse correctionele rechtbank vier jaar effectieve celstraf boven het hoofd voor de verkoop van speed, xtc, heroïne en marihuana. Door zijn uiterlijk was Jeffrey V. in het Brugse drugsmilieu bekend onder de bijnaam ‘Jezus’. In totaal werd in het dossier ook bijna 35.000 euro verbeurdverklaring gevorderd.

De politie beschikte in december 2020 over informatie dat ‘Jezus’ speed dealde in de regio Brugge. Verder onderzoek bevestigde de vermoedens van de speurders. Bij een huiszoeking in april werd in de woning van Jeffrey V. ruim 300 gram speed en 9.600 euro aangetroffen. In totaal zou hij minstens drie kilo speed aan de man gebracht hebben.

Vanuit Brugse hotelkamer

Dankzij een telefoontap kwamen ook meerdere andere verdachten in het vizier van de speurders. Zo bleek dat Anthony C. (34) na een tijdje de heroïnehandel van de spilfiguur had overgenomen. De Nederlander Ayanleh A. (29) dealde op zijn beurt vanuit zijn hotelkamer in Brugge. Het OM vorderde voor allebei 30 maanden effectieve celstraf. Jonas V. (30) riskeert dan weer twee jaar cel, omdat hij in opdracht van Jeffrey V. soms drugs afleverde. ‘Jezus’ werd trouwens ook als grote vis aangewezen door Djordy V. (27), tegen wie 15 maanden cel werd gevorderd voor het dealen van heroïne en cocaïne. Ook de partners van C. en Jonas V. moesten zich verantwoorden voor hun aandeel in de zaak.

“Een zieke man”

Jeffrey V. ontkent dat hij zich inliet met heroïne, maar betwistte de overige feiten niet. De verdediging wees vooral op de ernstige psychische problemen van haar cliënt. “Dat is een zieke man, niet de grote vis die men ervan wil maken”, aldus meester Ellen Eneman. In die omstandigheden vroeg de advocate om een straf met uitstel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. Ook de verdediging van de meeste andere beklaagden stuurde aan op voorwaardelijke straffen of werkstraffen. De rechter doet uitspraak op 27 januari.