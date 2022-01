Brugse ‘Jezus’ krijgt vier jaar effectieve celstraf voor drugshandel

Een 40-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor verkoop van heroïne, speed, xtc en cannabis. Door zijn baard en lang haar stond Jeffrey V. in het drugsmilieu bekend als ‘Jezus’.

Het gerecht kreeg eind vorig jaar informatie in handen dat een zekere Jezus speed verkocht in de Brugse regio. Onderzoek leidde de speurders naar Jeffrey V., die zijn bijnaam had verworven door zijn baard en lange haren.

Drie kilo speed

In zijn woning trof de politie ruim 300 gram speed en 9.600 euro cash aan. Het gerecht vermoedt dat hij in totaal drie kilo speed aan de man bracht. Ook voor heroïne, xtc en cannabis kon je bij V. terecht.

Dankzij telefoontaps kon het gerecht nog zes anderen identificeren. Anthony C. (34) had de handel van V. na een tijdje overgenomen, terwijl Nederlander Ayanleh A. (29) dealde vanuit een Brugse hotelkamer. De twee kregen allebei 30 maanden cel. Voor C. is die straf volledig met uitstel, voor A. slechts voor de helft.

Psychische problemen

Jonas V. (30) die voor Jezus drugs ging leveren kreeg twee jaar voorwaardelijk. Djordy V. (27) kreeg vijftien maanden cel voor verkoop van heroïne en cocaïne. Hij wees Jeffrey V. aan als spilfiguur. Die laatste ontkende enkel dat hij heroïne verkocht.

Volgens de verdediging kampt hij met psychische problemen. “Hij is een ziek man en staat onder bewindvoering, net als sommige anderen in dit dossier”, pleitte meester Ellen Eneman. Ze drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke celstraf.

In de zaak werden ook nog twee vrouwen veroordeeld. Joyce T. kreeg een jaar voorwaardelijk, Ellen V. acht maanden voorwaardelijk. (AFr)