Brugse horecabaas negeert beroepsverbod: zes maanden cel en zware boete voor zwartwerk en schijnzelfstandigheid

Een 49-jarige Bruggeling heeft zes maanden cel gekregen voor zwartwerk, schijnzelfstandigheid, belemmering van de inspectie en het negeren van een beroepsverbod. De Brugse rechtbank legde hem ook een geldboete op van 76.800 euro, waarvan 50.000 euro met uitstel, en verklaarde 10.000 euro verbeurd.

Tijdens een gecoördineerde controleactie viel de inspectie op 20 juni 2015 binnen in verschillende Brugse horecazaken. In Burger & Burger in de Philipstockstraat waren twee vrouwen aan de slag, zogezegd op zelfstandige basis. Ze waren vennoten van een vennootschap met vier zaakvoerders en hoewel ze Abdel W. (49) als hun baas aanwezen zat die er niet tussen.

Zestien zwartwerkers

Daaropvolgende controles wezen uit dat W. in zijn horecazaken ook zestien mensen in het zwart tewerkstelde. Bij een controle op 16 maart 2018 roerde de Egyptenaar zelf in de potten van Burger & Burger en schond zo het beroepsverbod dat hem op 30 september 2014 voor vijf jaar was opgelegd door het Gentse hof van beroep.

Bij een controle in zijn restaurant La Cantina stormde W. de zaak binnen en ging hij agressief tekeer tegen de controleurs. Hij noemde een van hen corrupt en verbood zijn werknemers om nog verklaringen af te leggen. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces.

