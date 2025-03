Brugse drugsdealer (28) moet onmiddellijk naar de cel: “Maar het laatste jaar heb ik écht gewerkt aan mezelf”

Een 28-jarige Bruggeling is veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar nadat hij op grote schaal drugs verkocht. In totaal zou V. liefst 1,8 kilogram cannabis, 960 gram cocaïne, 323 gram speed, 200 gram ketamine en 40 gram mephedrone aan de man hebben gebracht. Aaron V. werd na de zitting onmiddellijk ingerekend en overgebracht naar de gevangenis.

De Brugse politie beschikte in de loop van 2023 over informatie dat Aaron V. drugs zou dealen. Observaties bevestigden die vermoedens waarna de politie op 14 november 2023 de woning van V. binnenviel. De speurders troffen er twintig gram cocaïne, twintig gram cannabis en 2,4 gram ketamine aan. V. gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij dealde, maar minimaliseerde de omvang van zijn handel.

Maar telefonieonderzoek en verklaringen van afnemers toonden aan dat Aaron V. op een veel grotere schaal drugs verkocht, dan hij zelf liet uitschijnen. “Sinds juni 2023 dealde hij bijna dagelijks aan een twintigtal vaste klanten”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele donderdag in de Brugse strafrechtbank. In totaal zou V. liefst 1,8 kilogram cannabis, 960 gram cocaïne, 323 gram speed, 200 gram ketamine en 40 gram mephedrone aan de man hebben gebracht.

Onmiddellijke aanhouding

De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces. “Dat is spijtig voor hem, want het verslag van de justitieassistent was eigenlijk wel positief”, aldus procureur Vandaele. Hij verwees ook naar het strafverleden van Aaron V. De twintiger kreeg begin 2017 al eens vier jaar effectieve celstraf opgelegd voor de fietsdiefstallen en straatovervallen die hij pleegde als lid van een Brugse jongerenbende. Zo beroofde hij in juni 2015 vrouwen van 80 en 84 jaar met geweld van hun handtas.

De Brugse strafrechter besloot V. donderdag te veroordelen tot een effectieve celstraf van drie jaar en een geldboete van 8.000 euro. V. – die wel persoonlijk aanwezig was voor de uitspraak – werd meteen in de boeien geslagen, omdat de rechter de onmiddellijke aanhouding van de man beval. Toch kreeg hij ook nog even het woord. “Ik wil me verontschuldigen”, zei V. “Ik heb het laatste jaar echt aan mezelf gewerkt en werk heel hard om mijn schulden af te betalen.”