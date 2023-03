Brugse dealer die wapen van politieman probeerde te grijpen tijdens arrestatie riskeert 21 maanden cel

Een 32-jarige Guineeër uit Brugge riskeert voor de Brugse rechtbank 21 maanden celstraf voor drugshandel en weerspannigheid.

Op 9 oktober onderwierp de politie M.S. aan een controle in de buurt van zijn woning. In de opbergruimte van zijn bromfiets werden acht zakjes met cannabis aangetroffen. De politie wou M.S. arresteren, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De dertiger gaf een van de inspecteurs een vuistslag op de tanden en hij probeerde ook nog te bijten naar zijn collega. “Bovendien probeerde hij het wapen van een van de agenten te grijpen”, stelde procureur Lode Vandaele.

413 gram cannabis

Uiteindelijk kon de man in de boeien worden geslagen. In zijn woning trof de politie twee grote zakken met in totaal 413 gram cannabis aan. In de microgolfoven staken tien zakjes cannabis en twee zakjes MDMA. Hoewel zijn vingerafdrukken op de zakken staken, ontkende M.S. dat de drugs van hem waren. “Mogelijk waren de drugs van een kennis die één keer in zijn appartement is geweest”, pleitte zijn advocaat Jasper Bolle.

De verdediging betwistte ook de drugshandel en de slagen aan de politie. Hij bekende enkel dat hij zich verzette bij zijn arrestatie. “Ik was die dag onder invloed”, vertelde hij. “Het was niet met opzet.” De rechtbank doet uitspraak op 6 april. (AFr)