Brugse cannabisdealer die op de vlucht sloeg, riskeert 37 maanden cel

Een 23-jarige Bruggeling riskeert 37 maanden voorwaardelijke celstraf voor cannabishandel. De jongeman werd geklist na een achtervolging.

Omdat ze vermoedde dat L.G. ondanks eerdere veroordelingen opnieuw aan het dealen was besloot de politie zijn woning te observeren. Op 18 april vorig jaar zag de politie hoe G. met een meisje zijn woning verliet en vertrok op zijn brommer.

Cannabis en ketamine

Toen de agenten de twintiger wilden onderscheppen sloeg die op de vlucht. Na een achtervolging kon G. uiteindelijk in Sijsele staande worden gehouden. In zijn rugzak werd 800 gram cannabis en 3.000 euro cash aangetroffen. In zijn woning lag nog eens 75 gram cannabis en een kleine hoeveelheid ketamine.

Onderzoek wees uit dat G. sinds april 2020 tweewekelijks een kilogram cannabis verhandelde. Tijdens zijn verhoor gaf hij toe dat hij meteen na zijn vorige veroordeling weer drugs was beginnen verkopen.

Financiële noodzaak

“Hij bekwam een werkstraf met allerlei beloftes terwijl hij eigenlijk nog volle bak aan het dealen was”, stelde de procureur, die naast een voorwaardelijke celstraf ook een verbeurdverklaring vroeg van 15.000 euro.

Volgens de verdediging begon G. opnieuw drugs te verkopen uit financiële noodzaak. “Zijn moeder leeft van een invaliditeitsuitkering en het gezin had op bepaalde momenten amper geld om eten te kopen”, pleitte advocate Ellen Eneman. “Tijdens zijn voorhechtenis, die vier maanden duurde, kickte hij af van ketamine”. De uitspraak volgt op 5 mei. (AFr)