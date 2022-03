Brugse cafébaas riskeert fikse boete omdat hij coronapas en mondmaskers weigert te gebruiken

Hans Blanckaert, uitbater van horecazaak Kingsclub in Brugge, riskeert in de rechtbank een fikse boete voor inbreuken op de coronaregels. Hij en een veertigtal sympathisanten mochten evenwel het Brugse justitiepaleis niet binnen omdat ze weigerden een mondmasker te dragen.

Dat Hans Blanckaert (51) geen fan is van het coronabeleid is bekend. De man is het gezicht van “Belgians For Freedom”, de organisatie die zich verzet tegen het coronabeleid en al meerdere betogingen organiseerde in Brugge. Als uitbater van snookercafé Kingsclub in de Slachthuisstraat in Brugge dreigde hij er in het voorjaar van 2021 zelfs mee om zijn zaak te openen ondanks de verplichte sluiting. Volgens het parket neemt de man het in zijn zaak ook niet nauw met de coronaregels. Bij herhaaldelijke controles in november 2021 en januari 2022 werden inbreuken vastgesteld. Zo zouden Blanckaert en zijn personeel systematisch geweigerd hebben mondmaskers te dragen en het Covid Safe Ticket van de klanten te controleren.

Het gerecht daagde de man voor de strafrechtbank, waar hij vrijdagochtend met een veertigtal sympathisanten kwam opdagen. Meerdere personen, onder wie Blanckaert, gingen daarbij live op Facebook. Maar omdat het gezelschap geen mondmasker wou dragen, werd het de toegang tot het Brugse gerechtsgebouw ontzegd. Het dragen van een mondmasker is er immers nog steeds verplicht bij verplaatsingen.

Na een half uur discussiëren met de politie besliste het gezelschap om weer te vertrekken. Ook Blanckaert weigerde halsstarrig een mondmasker op te zetten waardoor hij niet aanwezig was op zijn proces en de zaak bij verstek werd behandeld. Hij had ook geen advocaat mee. De procureur vroeg geen concrete bestraffing, maar de boete voor inbreuken op de CST-reglementering kan oplopen tot 20.000 euro.

Blanckaert is niet te spreken over de gang van zaken. “Ik ben in ditzelfde gebouw een hele week documenten komen inkijken en droeg daarbij geen mondmasker”, foetert hij. “Niemand maakte daar een opmerking over, maar op de dag van mijn proces mag ik het gebouw niet binnen. Die mondmaskerplicht is ten andere onwettig. Het gaat enkel om een aanbeveling. Als ik hier veroordeeld word ga ik uiteraard verzet aantekenen. Onze beelden bewijzen dat ik op mijn proces aanwezig wou zijn, maar niet kon.”

De rechtbank doet uitspraak op 1 april. Tegen dan zal de mondmaskerplicht in het gerechtsgebouw wellicht al zijn opgegeven. (AFr)