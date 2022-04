Brugse cafébaas die coronapas en mondmaskers weigerde te gebruiken krijgt 15 dagen cel en fikse boete

Hans Blanckaert, uitbater van horecazaak Kingsclub in Brugge, heeft 15 dagen celstraf en een geldboete van 6.000 euro gekregen voor inbreuken op de coronaregels. De rechter noemde zijn argumenten “pseudo-juridische raaskallerij”.

Dat Hans Blanckaert (51) geen fan is van het coronabeleid, is bekend. De man is het gezicht van Belgians For Freedom, de organisatie die zich met hand en tand verzet tegen het coronabeleid en al meerdere betogingen organiseerde in de West-Vlaamse hoofdstad. Blanckaert weigerde ook hardnekkig het Covid Safe Ticket te controleren van de klanten in zijn snookercafé Kingsclub in de Brugse Slachthuisstraat. Bij herhaaldelijke controles tussen november 2021 en januari 2021 droegen Blanckaert en zijn medewerkers ook geen mondmasker. De politie maande hem telkens aan om zich te conformeren aan de wetgeving, maar zonder resultaat.

De Bruggeling werd uiteindelijk voor de strafrechtbank gedaagd waar hij begin maart met een veertigtal “supporters” kwam opdagen. Omdat het gezelschap – uiteraard – geen mondmasker droeg, werd hen de toegang tot het Brugse gerechtsgebouw ontzegd. Het dragen van een mondmasker was er op dat moment immers nog verplicht. De zaak werd bijgevolg bij verstek behandeld.

Feiten bewezen

De rechter gaf Blanckaert vrijdag vijftien dagen cel. Hij legde hem en zijn vennootschap ook een totale boete op van 6.000 euro. In zijn vonnis spaarde de rechter de cafébaas niet. “Al zijn pseudo-juridsche raaskallerij ten spijt zijn de feiten bewezen”, stelde hij. “Er kan niet geduld worden dat de overgrote meerderheid van de bevolking zichzelf zware offers oplegt, terwijl enkele egoïstische individuen weigeren dat te doen en alle inspanningen van de anderen tenietdoen door de verspreiding van het virus in de hand te werken.”

De rechter hield er in zijn vonnis ook rekening mee dat Blanckaert al zestien keer veroordeeld werd in de politierechtbank en twee keer in de correctionele rechtbank. Blanckaert liet eerder al verstaan verzet te zullen aantekenen tegen zijn veroordeling.

