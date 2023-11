Brugse broers krijgen werkstraf voor schermutseling met politie na stilgelegde voetbalmatch

Twee Brugse broers hebben van de rechter een werkstraf gekregen voor hun aandeel in een schermutseling met de politie na een voetbalwedstrijd in Sint-Kruis. Een agente kwam daarbij ten val en brak haar elleboog. Volgens de 19-jarige jongens waren het de agenten die over de schreef gingen. “Ze trokken zelfs hun pistool”, klonk het.

Op 24 februari legde de scheidsrechter een tumultueuze wedstrijd tussen de U21 van Jong Male en KFC Damme in Sint-Kruis stil. Een vader die aan de zijlijn zijn twee zonen stond toe te juichen, reageerde furieus en liep het veld op. Omstaanders konden een confrontatie vermijden waarop de scheidsrechter zich terugtrok in de kleedkamer en de politie optrommelde.

Schermutseling

Twee agenten – een man en een vrouw – kwamen ter plaatse en vroegen Bruggeling K.B. (19) waar zijn vader was. “Dat gaat je geen zak aan”, siste de tiener. Hierop gaf hij een van de agenten een duw waarop hij naar de grond werd gebracht en geboeid. Vervolgens kwam een twintigtal mensen rond de agenten staan. Die trokken hun pistool en pepperspray om de menigte op afstand te houden tot er versterking arriveerde.

Tijdens de interventie kwam de vrouwelijke agent ten val en brak haar elleboog. Ze was hierdoor vijf maanden ongeschikt. Haar mannelijke collega liep lichte verwondingen op aan de vinger. Volgens het openbaar ministerie liet ook Y.B., de tweelingbroer van K.B., zich niet onbetuigd. Ze vroeg voor allebei acht maanden voorwaardelijke celstraf voor weerspannigheid en slagen aan de politie.

Verdediging vraagt vrijspraak

De verdediging vroeg volmondig de vrijspraak. “De duw die mijn cliënt uitdeelde was een gerechtvaardigde reactie op een onrechtvaardig optreden van de politie”, pleitte meester Pieterjan Dens, de advocaat van K.B. “Mijn cliënt was kalm, maar zijn voeten werden met strips vastgebonden. De agenten trokken een vuurwapen, pepperspray en een wapenstok tegen ongewapende jongelui. Was dat nodig? Dit is hier Brussel niet.”

De agente benadrukte dat de vuurwapens meteen weer geholsterd werden. “Ook de pepperspray hebben we niet gebruikt”, stelde ze. Waarom hun bodycams niet aanstonden? “Het ging allemaal te snel om die te activeren”, aldus de mannelijke agent.

Werkstraffen

De rechter veroordeelde K.B. dinsdag tot 80 uur werkstraf. Aan de agent die hij duwde, moet hij 240 euro schadevergoeding betalen. De politiezone Brugge kreeg een euro voorlopige schadevergoeding toegekend. Y.B. werd vrijgesproken voor slagen, maar kreeg 60 uur werkstraf voor weerspannigheid.

Na de feiten zette KFC Damme vijf jeugdspelers aan de deur, onder wie de broers. (AFr)