Brugse boksers riskeren celstraf voor slagen tijdens “misgelopen drugsdeal” in Torhout

Drie Brugse twintigers riskeren in de Brugse rechtbank tot een jaar cel voor slagen aan een man in Torhout. Volgens het parket ging het wellicht om een misgelopen drugsdeal.

Op 11 januari vorig jaar zag een bewoner van de Steenveldstraat in Torhout hoe drie mannen ruzie maakten met een vierde. De drie stapten in een Opel en een Peugeot, de vierde vertrok in een Mercedes.

Geladen alarmpistool

De getuige zette met zijn wagen de achtervolging in en zag hoe de bestuurder van de Peugeot een hakmes en een geladen alarmpistool naar buiten gooide.

De politie kon de Peugeot even later staande houden. Aan het stuur zat Björn J. (25), een Bruggeling die bekend is voor drugs en geweld. In de Opel, die eveneens aan de kant werd gezet, zaten Bruggelingen Romeo T. (22) en Mirand R. (21), twee vrienden van Björn J. en eveneens bekend bij de politie.

Cannabis

De bestuurder van de Mercedes beweerde dat de drie zijn geld en horloge gestolen hadden, maar omdat daar geen bewijs voor was, werden ze enkel vervolgd voor slagen.

“Vermoedelijk ging het om een misgelopen drugsdeal”, stelde procureur Mike Vanneste. “T. verklaarde immers dat ze cannabis wilden kopen bij het slachtoffer, maar dat hij er geen bij zich had.”

Kort lontje

T. kwam later op zijn verklaringen terug en beweerde net als zijn kompanen dat alles draaide rond de aankoop van de Mercedes. Volgens Vanneste kennen de Bruggelingen elkaar van in de boksclub.

“Ze hebben een kort lontje en zijn niet bang om hun vuisten te gebruiken. Ze trainen daar ook voor.” Vanneste vroeg een jaar cel voor J. en zes maanden cel voor zijn twee kompanen.

Enkel J. kwam opdagen in de rechtbank. Volgens zijn advocaat kwam hij enkel tussenbeide tijdens de ruzie en had hij ook geen alarmpistool mee. De rechter doet uitspraak op 10 maart. (AFr)