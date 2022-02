Brugse babysit die driejarig meisje misbruikte krijgt twee jaar voorwaardelijke celstraf

Een 23-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor seksueel misbruik van een meisje waarop hij als babysit toezicht hield. Het slachtoffer was bij aanvang van de feiten amper drie jaar oud.

Tussen juli 2016 en februari 2020 kwam T.D. sporadisch babysitten op het jonge slachtoffer in Assebroek. Maar toen het meisje op een dag in de badkamer verontrustende zaken vertelde aan haar vader sloeg die alarm. T.D. werd opgepakt en ging al snel tot bekentenissen over. Hij gaf toe dat hij het meisje, dat bij aanvang van de feiten amper drie jaar oud was, betastte toen hij haar in bed stopte. Hij liet het slachtoffer ook zijn geslachtsdelen betasten. Dat was naar eigen zeggen drie à vier keer gebeurd.

Bij een huiszoeking werden ook 642 afbeeldingen en 165 filmpjes met kinderpornografie aangetroffen. Hij verspreidde de beelden via Reddit, Discord en berichten-apps als KIK en Wickr. Er werd ook een onderbroek aangetroffen die voldeed aan de beschrijving door het slachtoffer. T.D. verbleef twee maanden in voorhechtenis. Hij kwam voorwaardelijk vrij maar belandde in november vorig jaar terug in de cel toen bleek dat hij opnieuw kinderporno had verspreid.

T.D. stond ook terecht voor verkrachting van het meisje, maar dat achtte de rechtbank maandag niet bewezen. Voor de andere feiten kreeg hij twee jaar voorwaardelijke celstraf. De rechtbank hield daarbij rekening met zijn blanco strafblad. “Hij herleidde het slachtoffer tot een willoos object van zijn eigen lustbevrediging”, klonk het.

De twintiger kreeg onder meer een contactverbod met het meisje opgelegd, moet zich laten begeleiden en moet ook blokkades op zijn internetverkeer laten plaatsen. De rechter legde hem ook voor tien jaar een verbod op om met minderjarigen te werken. Voorts ontnam hij hem voor vijf jaar zijn burgerrechten. Het meisje en haar ouders kregen in totaal 4.300 euro schadevergoeding toegekend. (AFr)