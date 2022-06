Brugs koppel riskeert zware celstraf voor mislukte handtasroof en diefstal van… raclettekaas

Een man en een vrouw uit Brugge riskeren respectievelijk 30 en 40 maanden cel voor een mislukte handtasroof en diverse diefstallen, waaronder ook van raclettekaas.

Op 28 november vorig jaar werd een 62-jarige vrouw overvallen in het Astridpark in Brugge. De daders probeerden haar handtas te stelen maar de vrouw verzette zich hevig. Ze sloeg zo hard met haar paraplu dat die afbrak. Hierop sloegen de daders op de vlucht. Op een sjaal en de afgebroken paraplu werd DNA aangetroffen van K.D. (22), die ook door het slachtoffer herkend werd bij een fotoconfrontatie. Onderzoek wees uit dat de vrouw een week eerder ook al twee diefstallen had gepleegd tijdens haar job als poetsvrouw. In Oostkamp en Brugge zou ze in totaal 235 euro hebben gestolen.

Grote liefde

Van medebeklaagde G.G. (24) werd geen DNA aangetroffen maar volgens procureur Jochen Van Aalst staat het vast dat hij bij de overval betrokken was. “Het is grote liefde tussen die twee en ze doen alles samen”, stelde hij. “Ze zijn ‘as thick as thieves’, zoals ze in het Engels toepasselijk zeggen.” G.G. staat ook nog terecht voor diefstal van vier flessen Kasteelbier en een pak raclettekaas in een Brugse supermarkt.

Van Aalst vroeg 30 maanden cel voor G.G. en 40 maanden cel voor zijn vriendin. Hij verwees daarbij naar het gevulde strafblad van het duo. K.D. waste de handen in onschuld en vraagt de vrijspraak. G.G. bekende enkel de winkeldiefstal. De uitspraak volgt op 28 juni. (AFr)