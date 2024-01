Bruggelinge verblijft anderhalve maand op hotel zonder rekening te betalen: drie maanden cel

Een 52-jarige vrouw uit Brugge heeft van de rechter drie maanden effectieve celstraf gekregen voor afzetterij. S. C. verbleef anderhalve maand op hotel in Brugge, maar liet de rekening onbetaald achter.

In januari vorig jaar werd S. C. uit haar woning gezet. Omdat ze dringend onderdak nodig had, checkte ze op 5 februari 2023 in bij Green Park Hotel in Brugge. Ze verlengde meermaals haar verblijf en zou op 24 maart het hotel verlaten. Maar daags voordien verdween ze met de noorderzon. De rekening van 4.162 euro liet ze onbetaald achter. Het hotelmanagement had haar meermaals gevraagd om tussentijdse betalingen uit te voeren, maar daar kwam nooit iets van in huis.

Niet aanwezig op proces

Tijdens haar verhoor door de politie gaf S. C. de feiten toe. Ze verklaarde dat ze de financiële middelen niet had om een hotelkamer te betalen. Voor haar proces in de Brugse strafrechtbank kwam de vrouw evenwel niet opdagen. S. C. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor eerlijkheidsmisdrijven. (AFr)