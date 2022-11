Bruggelinge riskeert vijftien maanden celstraf voor gesjoemel in horecazaken in Brugge en Knokke-Heist

Een 53-jarige Bruggelinge riskeert vijftien maanden effectieve celstraf, een fikse boete en een jaar exploitatieverbod voor een waslijst aan sociale inbreuken in haar restaurants in Knokke-Heist en Brugge. Haar partner en zoon staan mee terecht.

In 2016 openden M.K. en haar partner P.V. (58) de deuren van hun restaurant Astoria op de Zeedijk in Knokke. tot acht keer toe ondernam de sociale inspectie een poging om de zaak aan een controle te onderwerpen, maar telkens staken de Bruggelingen daar een stokje voor. “Bovendien meldden zes werknemers dat ze een deel van hun loon niet ontvangen hadden”, verduidelijkte arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Toen Astoria in 2018 failliet ging liet de curator toe dat M.K. en P.V. de zaak tijdelijk verder open hielden als pop-up. Maar slechts vijf werknemers werden gemeld bij de sociale zekerheid. “Voor een zaak met een dergelijke omvang was dat onmogelijk”, ging Lorré verder. “Minstens negen personeelsleden waren in het zwart actief. Tegelijkertijd gebruikten de beklaagden geld van de vennootschap voor privézaken, zoals luxereisjes of de aankoop van een Range Rover.”

Nieuwe controle

Later begon het koppel een nieuw restaurant in Brugge. Maar bij een controle in de kleine bistro De Steenput op 1 december 2018 liep het zwaar fout. Toen een inspecteur zag hoe C.H. (25) een mandje met brood op tafel zette, vroeg hij zijn identiteitskaart. De jonge Nederlander, die de zoon is van M.K., stelde zich volgens de arbeidsauditeur meteen arrogant op. “Hij genoot die dag een werkloosheidsuitkering en misschien was hij daarom zo opvliegend”, ging Lorré verder. “De moeder maakte smalende opmerkingen waarop een schermutseling ontstond waarbij de zoon een vuistgebaar maakte en de dienstkaart van de hals van een vrouwelijke inspecteur trok. Hiermee werd een rode lijn overschreden.”

Lorré verwees naar de uitgebreide strafregisters van M.K. en P.V., die respectievelijk 38 en 11 veroordelingen tellen. M.K. liep al veroordelingen op voor faillissementsmisdrijven en sociale inbreuken. Zij riskeert vijftien maanden cel. Haar partner kijkt aan tegen twaalf maanden cel. De twee riskeren ook allebei 43.200 euro boete en een jaar exploitatieverbod. Voor C.H. vroeg Lorré acht maanden cel met uitstel en 6.400 euro boete.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor belemmering van toezicht. “Astoria was een veel te grote zaak en daardoor nooit rendabel”, verduidelijkte meester Franky Baert. “Mijn cliënte regelde de papieren, maar omdat ze het zo druk had werd dit een poespas. Bij de controle in De Steenput heeft haar zoon misschien wat overgereageerd. Maar sinds 2018 werden geen nieuwe inbreuken meer vastgesteld. Hopelijk kunnen de eventuele straffen met uitstel worden opgelegd.”

Twee benadeelde werknemers stelden zich burgerlijke partij in de zaak en eisen hun achterstallig loon, goed voor in totaal ruim 3.000 euro. De Brugse strafrechtbank doet uitspraak op 21 december. (AFr)