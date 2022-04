Bruggeling stelt fictief zoontje ter beschikking van pedofiel “om seksdate te versieren”

Een 61-jarige Bruggeling riskeert drie jaar celstraf met uitstel voor bezit en verspreiding van kinderporno.

De zaak kwam aan het licht toen Dirk D. tijdens chatgesprekken met een Oostendse pedofiel zijn – onbestaande – minderjarige zoontje aanbood voor seksuele handelingen. Hij stuurde de man ook een drietal foto’s van kinderen, onder meer van het tweejarige kleinkind van zijn schoonbroer. Begin maart 2021 volgde een huiszoeking en werden op de gsm en tablet van D. kinderpornografische foto’s en video’s aangetroffen. “Bovendien zat de beklaagde in een WhatsApp-groep waar kinderporno en bestialiteiten werden uitgewisseld”, stelde procureur Jochen Van Aalst.

D. beweerde dat hij het verhaal van het zoontje had verzonnen om een seksdate te kunnen versieren met de Oostendenaar. “Welke geest moet je hebben om zo’n verhaal op te dissen”, vroeg Van Aalst zich af. De verdediging drong aan op de gunst van de opschorting. “Het was onnozele, ergerlijke praat waar hij zich diep voor schaamt”, pleitte meester Patrick Bernard Martens. “Zelf heeft hij nooit kinderen aangeraakt. Hij is zelfs niet geïnteresseerd in minderjarigen en heeft trouwens nog een blanco strafblad.”

De rechter stelde vast dat meerdere van de in beslag genomen foto’s genomen waren op reizen in Thailand en Marokko. D. beweerde dat het om beelden van z’n intussen overleden partner ging. De rechtbank hekelde de minimaliserende houding van D. “Wat deed jij dan terwijl uw partner zich aan kinderen vergreep? Tempels bezoeken misschien?” D. ontkende met klem dat hij de foto’s nam. “Ik bleef altijd thuis voor de honden”, besloot hij.

De uitspraak volgt op 6 mei.

(AFr)