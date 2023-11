Bruggeling krijgt zes maanden cel voor jarenlange oudermishandeling: vader verloor zelfs reukzin door neusbreuk

Een 43-jarige Bruggeling heeft zes maanden effectieve celstraf gekregen voor jarenlange mishandeling van zijn vader. Bij een van de feiten sloeg A.P. het 63-jarige slachtoffer een neusbreuk. De man verloor daardoor zijn reukzin.

Op 28 januari kwam A.P. in beschonken toestand thuis met zijn vriendin. Hij kreeg ruzie met zijn 63-jarige vader en sloeg hem op de neus. Hij gaf hem ook meerdere klappen op het hoofd en zou nog twee kopstoten hebben uitgedeeld. De gevolgen waren niet min: het slachtoffer liep een neusbreuk op en verloor zijn reukzin.

Niet voor het eerst

Onderzoek wees uit dat A.P. zijn vader al sinds oktober 2018 fysiek en verbaal mishandelde. In zijn verhoor gaf de veertiger toe dat er af en toe sprake was van fysieke agressie. Maar dat hij ook klappen en kopstoten uitdeelde, ontkende hij met klem. “Al kan ik mij wel niet alles meer herinneren”, stelde hij. “Ik had die dag veel gedronken.”

A.P. kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)