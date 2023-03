Bruggeling krijgt werkstraf voor verkeersagressie na opmerking over vermoorde moeder

Een 28-jarige Bruggeling is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor verkeersagressie. M.V. ging door het lint toen Y.B. een opmerking maakte over zijn vermoorde moeder. De 57-jarige man uit Knokke-Heist kreeg zelf twee maanden gevangenis met uitstel voor zijn aandeel in het conflict.

Op het kruispunt van de Sint-Pieterskaai en de Blankenbergse Steenweg in Brugge kwam het op 19 januari 2022 bijna tot een aanrijding tussen de beklaagden. Fietser M.V. (28) besloot het voertuig van Y.B. (57) te volgen om verhaal te halen. Op de parking van een winkelcentrum even verderop kwam het tot een conflict. V. stapte met een gesloten springmes op de automobilist af en deelde een vuistslag uit. Ook B. liet zich niet onbetuigd. Toen V. bleef dreigen, gaf hij een klap met de vlakke hand.

Blanco strafblad

Het openbaar ministerie vorderde vier maanden cel voor V., die nog over een blanco strafblad beschikt. B. liep wel al eerder tegen de lamp, onder andere voor slagen. Deze keer werd drie maanden cel gevorderd. Het OM kon zich voor beide beklaagden eventueel wel vinden in een straf met uitstel.

De verdediging pleitte dat de jonge Bruggeling absoluut geen agressief persoon is. Het werd hem echter zwart voor de ogen toen de vijftiger vroeg of zijn moeder hem zo had opgevoed. Zijn moeder en zijn stiefvader werden in 2015 immers vermoord door haar broer, die voor die feiten geïnterneerd werd. Meester Pieterjan Dens vroeg zonder succes om zijn cliënt opschorting van straf te geven.

Wettige zelfverdediging

Voor Y.B. werd op basis van wettige zelfverdediging tevergeefs de vrijspraak gevraagd. Volgens zijn raadsman voelde de beklaagde zich bedreigd omdat V. een mes bovenhaalde. Bovendien zou V. ook gespuwd en tegen zijn wagen geschopt hebben. (MM)