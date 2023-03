Bruggeling krijgt werkstraf voor drugswinkeltje verstopt in sigarettenmachine in gevangenis

Een Brugse gevangene heeft in beroep een werkstraf gekregen voor het bezit van een heel arsenaal aan drugs in zijn cel.

Tom D. werd in mei 2021 betrapt in zijn cel met onder meer speed, heroïne, hasj, ketamine, traxene en bromozepan. Allen waren verstopt in een machine om sigaretten te rollen. Hoewel de machine van D. was, ontkende hij dat de drugs van hem waren. “Ik rook niet eens sigaretten. Ik had het gekocht voor mijn celgenoot!”

Hij kreeg zes maanden cel, maar ging in beroep om de schuld op zijn celgenoot te steken, die niet vervolgd werd. Toch geloofde het hof hem niet dat hij niet gemerkt had dat er drugs in zijn machine was verstopt. Toch werd de straf van zes maanden cel, teruggebracht naar een werkstraf van 60 uur. (OSM)