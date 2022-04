Bruggeling krijgt jaar voorwaardelijk voor slagen aan partner: “Hij ging aan de haal met mijn golden retriever”

Een 24-jarige Bruggeling heeft twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor slagen aan zijn partner. Na hun breuk drong D.D. binnen in haar appartement en ging aan de haal met haar hond.

Extreme jaloezie leidde geregeld tot zware spanningen in de relatie tussen D.D. en zijn voormalige vriendin. Zo gaf de man haar op 16 juni vorig jaar klappen omdat ze in een kleedje naar de autokeuring wou gaan. Op 1 juli liep de relatie uiteindelijk op de klippen, maar een kleine drie weken later liepen de twee elkaar tegen het lijf in de Kingsclub in Brugge. D.D. greep de vrouw bij de keel en sleurde haar bij de haren over straat. Volgens een getuige zat de Bruggeling boven op zijn ex om haar slagen te geven.

Het slachtoffer verklaarde dat haar ex op 10 juli ook al was binnengedrongen in haar appartement. “Hij was toen aan de haal gegaan met mijn golden retriever”, klonk het. Dankzij de tussenkomst van een familielid was de hond teruggekeerd naar huis.

Vuistslag

D.D. werd ook schuldig bevonden aan een vuistslag die hij op 17 oktober uitdeelde aan een man aan het café Ambiorix in Brugge. “Maar ook het slachtoffer liet zich toen niet onbetuigd”, benadrukte zijn advocate Annelien Welvaert.

Naast de feiten aan Ambiorix bekende D.D. enkel de feiten van 16 juni. Voor de inbraak en feiten aan de Kingsclub vroeg hij tevergeefs de vrijspraak. Een van de voorwaarden die de Brugse rechtbank hem oplegde is een alcoholverbod. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 1.455 euro schadevergoeding toe. (AFr)