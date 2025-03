Bruggeling heeft seks met 17-jarig meisje maar zwijgt over hiv-besmetting: twee jaar cel voor verkrachting

Hij had seks met een 17-jarig meisje maar zweeg over zijn besmetting met het hiv-virus, dat aids kan veroorzaken. Dat levert Bruggeling T.V. (36) nu een veroordeling op wegens verkrachting. Het is niet de eerste maal dat de dertiger zedenfeiten pleegde.

Het toen 17-jarige slachtoffer leerde beklaagde T.V. op 30 juli 2022 kennen op een autocross. Ze voegde de dertiger toe op Facebook en stemde ermee in om eens mee te rijden in zijn vrachtwagen. Een week later trok het meisje naar zijn woning waar ze samen in de jacuzzi belandden. Vervolgens hadden ze seks in de slaapkamer en volgens het meisje was dat tegen haar wil. Toch hielden de twee contact.

In het weekend van 13 op 14 augustus 2022 ontmoetten de twee elkaar opnieuw op een autocross in Wilskerke. Ze stemde ermee in om zijn tent te overnachten. Toen de man opnieuw toenadering zocht, zou ze naar haar vrienden zijn gevlucht. Achteraf zou T.V. aan meerdere mensen hebben gezegd dat hij spijt had over de onveilige seks met meisje. Hij had immers gezwegen over zijn besmetting met het hiv-virus, dat aids kan veroorzaken. Ze hadden ook geen condoom gebruikt.

Verkrachting

Volgens de wet kan geen sprake zijn van de seks met wederzijdse toestemming, als je zwijgt over een hiv-besmetting. T.V. werd dan ook gedagvaard voor verkrachting. Op het proces verwees de procureur erop dat de Bruggeling in juni 2021 al eens een maand celstraf met uitstel kreeg voor openbare zedenschennis, nadat hij stond te masturberen op de pechstrook van de E403. Naar eigen zeggen omdat de combinatie van hiv-remmers en antidepressiva hem plotse erecties bezorgde.

De procureur vroeg drie jaar effectieve celstraf, maar volgens de verdediging was van verkrachting geen sprake. Advocaat Lawrence Taillaert verwees onder meer naar een bericht dat het meisje na het seksueel contact naar T.V. had gestuurd. “Ik vond het ook tof en zal fiksen dat ik maandag weer mee kan”, klonk het. T.V. ontkende evenwel dat hij überhaupt seks had met het meisje. Ook van aanranding in de tent was volgens de man geen sprake.

Niet besmet, wel schuldig

Maar de Brugse strafrechtbank geloofde maandag niet dat T.V. geen seks had met het meisje. Maar dat dit zonder haar toestemming gebeurde, geloofde de rechtbank evenmin. Tóch achtte de rechtbank de Bruggeling schuldig aan verkrachting omdat hij cruciale informatie achterhield om toestemming te verkrijgen. “Het slachtoffer had immers niet ingestemd met een mogelijke hiv-besmetting”, klonk het. “Dat het slachtoffer niet besmet raakte, doet daar geen afbreuk aan.”

De rechtbank veroordeelde T.V. maandag tot twee jaar cel, de helft met uitstel. Aan het meisje moet hij 1.100 euro schadevergoeding betalen. Voor de aanranding werd hij vrijgesproken. 

(AFr)