Bruggeling gaat bromfietser te lijf na aanrijding en riskeert vier maanden cel

Een 55-jarige man uit Assebroek riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier maanden cel voor verkeersagressie.

Op 26 december 2020 plaatste K.T. zijn bestelwagen dwars over de weg in Brugge. Een bromfietser die de bestelwagen wou passeren reed langs het voertuig, dat net op dat moment terug in beweging kwam. De bromfietser reed hierdoor tegen de zijspiegel van de bestelwagen, waarop K.T. woedend uitstapte. In de overtuiging dat zijn spiegel opzettelijk werd aangereden ging hij de bromfietser te lijf. “Ik ga je doodslaan”, riep hij het slachtoffer volgens een getuige toe.

K.T. kwam zich zonder advocaat verantwoorden en handelde naar eigen zeggen uit wettige zelfverdediging. Maar de rechter legde hem uit dat die vlieger niet opgaat als je zelf niet in gevaar bent. “Ik mag toch mijn eigendom beschermen?”, repliceerde hij. “Ik heb trouwens enkel met mijn vuisten op zijn helm geslagen. Dat hij daarbij een hersenschudding zou hebben opgelopen geloof ik niet. Ik snap trouwens niet waarom de bromfietser hier vandaag niet mee terechtstaat. We gingen allebei in de fout.”

De rechtbank doet uitspraak op 11 oktober. (AFr)