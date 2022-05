Bruggeling die ooit zijn zevenjarige dochtertje probeerde te doden krijgt 30 maanden cel voor winkeldiefstallen

Een 69-jarige Bruggeling heeft van de rechter 30 maanden cel gekregen voor een reeks winkeldiefstallen en misbruik van vertrouwen. Marc M. kreeg in 1990 al eens levenslang voor poging tot moord op zijn zevenjarige dochter.

Tussen 13 september vorig jaar en 21 maart dit jaar werd de zestiger vier keer betrapt in supermarkten in Oostende en Blankenberge. Hij had het gemunt op sterkedrank, etenswaren en sigaretten. Marc M. sloeg ook toe bij Inno in Gent waar hij enkele flesjes parfum stal. Daarnaast ging hij in Knokke-Heist en Blankenberge met drie elektrische fietsen aan de haal die hij had meegekregen voor een testrit.

Bed in brand

M. bekende de feiten en stelde dat hij als dakloze stal uit noodzaak. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces maar wel voor zijn vonnis. M. zit immers terug in voorhechtenis voor nieuwe feiten.

De man torst een zwaar strafregister mee. In 1989 probeerde hij zijn zevenjarige dochtertje te wurgen omdat haar moeder niet bij hem wou terugkeren na hun relatiebreuk. In de overtuiging dat het meisje dood was, stak hij achteraf haar bed in brand. Het kind overleefde de feiten.

Het Brugse assisenhof veroordeelde M. in 1990 tot levenslange dwangarbeid. Dat werd omgezet in een jarenlange celstraf en in 2000 kwam M. vrij onder voorwaarden. Toch raakte de man opnieuw van het rechte pad af. In november vorig jaar kreeg hij twee jaar cel voor een hele resem diefstallen.

(AFr)