Bruggeling die ooit zijn dochtertje probeerde te wurgen, krijgt 18 maanden cel voor fietsdiefstallen

Ruim 33 jaar nadat hij zijn zevenjarige dochtertje probeerde te wurgen en haar bedje in brand stak, heeft de Bruggeling Marc M. (70) achttien maanden celstraf gekregen voor een resem sluwe fietsdiefstallen.

Op 6 mei vorig jaar liep M. tegen de lamp op de kusttram in Middelkerke. Hij was in het bezit van een dure elektrische fiets die hij diezelfde dag op sluwe wijze ontvreemd had in een Middelkerkse winkel.

Testritten

Hij had de fiets meegekregen voor een zogezegde testrit maar bracht de tweewieler niet meer terug. Op dezelfde manier had hij ook in Koksijde, Roeselare en Oostende een elektrische fiets buitgemaakt.

Marc M. verklaarde dat hij de gestolen fietsen telkens aan de tramhalte bij het Oostendse station stalde waar zijn heler ze kwam oppikken. Naar eigen zeggen kreeg hij per gestolen fiets 300 à 600 euro. En dat terwijl de fietsen tot wel 3.000 euro waard waren.

Uitgebreid strafblad

Marc M. heeft een uitgebreid strafblad. In november 2021 en juni 2022 kreeg hij respectievelijk twee jaar en 30 maanden cel voor gelijkaardige diefstallen.

In 1989 probeerde de toen 37-jarige M. zijn zevenjarige dochtertje te wurgen. In de overtuiging dat het meisje dood was, stak hij vervolgens haar bed in brand. Maar het slachtoffer overleefde de feiten, die M. in oktober 1990 levenslange dwangarbeid opleverde.

Dit werd omgezet in een jarenlange celstraf. In 2000 kwam hij vrij onder voorwaarden, maar de man raakte opnieuw van het rechte pad af. (AFr)