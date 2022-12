Bruggeling die onder meer postpakketten en brieven stal krijgt 36 maanden cel

Een 55-jarige Bruggeling heeft 36 maanden effectieve celstraf gekregen voor een hele reeks diefstallen in Brugge, Damme en Oostkamp. Zijn advocaat vroeg tevergeefs de vrijspraak op basis van ontoerekeningsvatbaarheid.

Tussen mei vorig jaar en februari dit jaar pleegde D.R. een zestal feiten. Aan de Warandeputten in Oostkamp ging hij aan de haal met een fietstas, in een Brugs tuinhuis stal hij een fiets en een kettingzaag en aan de Lidl in Damme had hij het gemunt op de fietszakken van een 93-jarige vrouw. In zijn woning trof de politie tal van geopende brieven en postpakketten aan, die hij uit brievenbussen gestolen had. Ten slotte ontvreemdde hij ook nog fietssleutels en een fietspomp uit een garage in het gebouw waar hij woonde. Bij een tweede huiszoeking werd nog een andere gestolen fietstas aangetroffen.

D.R. gaf de meeste feiten toe. Zijn advocaat drong niettemin aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt kampt met autisme en is ontoerekeningsvatbaar”, pleitte meester Hans Beerlandt. De Brugse strafrechtbank zag dat vrijdag anders en gaf D.R. achttien maanden effectief. In een eerder dossier kreeg D.R. al eens achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor liefst 22 diefstallen, hoofdzakelijk in de buurt van zijn woning. Door de feiten in het nieuwe dossier trok de rechtbank die voorwaarden in, waardoor R. in totaal 36 maanden effectief kreeg opgelegd. (AFr)