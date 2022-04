Bruggeling die nachtwinkel overviel met keukenmes wordt geïnterneerd

De Brugse strafrechtbank heeft de internering bevolen van een Bruggeling die een nachtwinkel overviel met een keukenmes. Het plan van de man verliep niet bepaald gesmeerd.

Op 13 september vorig jaar haalde Frederick W. (30) aan de kassa van een Brugse nachtwinkel een keukenmes boven. Hij bedreigde de uitbater en ging er vandoor met enkele blikjes drank en wat tabakswaren. De uitbater ging hem evenwel achterna en kreeg daarbij de hulp van enkele passanten.

W. kwam ten val waarop hij de omstanders met het mes bedreigde. Toch ging hij schijnbaar akkoord om alsnog de rekening te betalen. Maar uiteindelijk nam hij opnieuw de benen. De politie kon hem even later inrekenen en in zijn broek werd nog een tweede mes aangetroffen. W. beweerde dat hij de feiten moest plegen van een bende Albanezen, maar gaf later toe dat dit een verzinsel was.

Waanbeelden

Volgens de gerechtspsychiater kampt W. met waanbeelden. “De kans is dan ook reëel dat hij opnieuw feiten pleegt”, aldus procureur Fauve Nowé, die aandrong op de internering. Ondergeschikt vroeg ze twee jaar celstraf voor W., die in het verleden al werd veroordeeld voor een overval en geweld tegen de politie.

De verdediging verzette zich tevergeefs tegen een internering. “Mijn cliënt neemt in de gevangenis al maanden geen medicatie meer en functioneert volkomen normaal”, pleitte meester Daphné Florequin. “Die overval was een domme, impulsieve beslissing die werd ingegeven door zijn precaire financiële situatie.” (AFr)