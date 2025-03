Bruggeling die drugsdealer in huis nam, riskeert nu zelf wagen te verliezen: “Intussen heb ik hem buitengegooid”

Een 35-jarige Bruggeling riskeert twee jaar cel voor drugshandel. Dat deed Domien D. vanuit het appartement van een kompaan, die bij slecht weer ook zijn BMW uitleende. Zijn voorraad stockeerde D. bij een Brit.

De politie doorzocht op 30 juli 2023 een berghok in het garagecomplex van een Brugs appartementsgebouw. Ze trof er ruim 1,1 kilogram cannabis, 169 gram cocaïne en 94 gram xtc aan. Het berghok hoorde toe aan Brit Colin G. (44), in wiens appartement nog eens 93 gram cannabis en kleine hoeveelheden xtc en cocaïne werden aangetroffen. Volgens de vriendin van G. stockeerde drugsdealer Domien D. (35) zijn voorraad bij haar vriend.

Zelf drugs afgeven

Onderzoek wees uit dat Domien D. in die periode verbleef bij Bruggeling Kim O. (35), die af en toe ook zijn BMW ter beschikking stelde. Volgens het OM ging O. soms ook zelf drugs afgeven aan klanten van D. Procureur Lode Vandaele vroeg geen concrete bestraffing voor O., maar kon zich wel vinden in een probatiemaatregel. Hij vroeg ook de verbeurdverklaring van zijn BMW. “Meneer had beter moeten weten”, klonk het.

Kim O. kwam als enige van de drie beklaagden opdagen voor het proces. “Ik had geen benul van de omvang van zijn handel”, stelde hij. “Ik had hem in huis genomen, maar zijn drugs mocht hij niet bij mij stockeren. Bij slecht weer mocht hij wel mijn BMW gebruiken. Maar intussen heb ik hem buitengegooid en heb ik mijn drugsprobleem aangepakt. Drugs hebben mij al heel veel problemen bezorgd.”

Domien D. kijkt aan tegen twee jaar effectief. Voor Colin G. vroeg de procureur een jaar cel. De uitspraak volgt op 3 april. (AFr)