Bruggeling die broek liet zakken bij kinesist en praktijk verwoestte met hamer krijgt 37 maanden voorwaardelijke celstraf

Omdat hij een kinebehandeling verwarde met seksuele toenadering liet Bruggeling M.C. (44) plots zijn broek zakken. Toen hij vervolgens niet meer welkom was, sloeg hij de praktijk kort en klein met een hamer. Daarbij haalde hij ook uit naar het hoofd van een kinesist. Nu krijgt hij 37 maanden voorwaardelijke celstraf voor poging tot doodslag, belaging en vernielingen. De man moet onder meer psychiatrische begeleiding volgen.

Op 2 juni vorig jaar trok M.C. met een hamer en een mes naar een kinepraktijk in Sint-Andries. Er waren toen vier kinesisten en evenveel patiënten aanwezig. De Bruggeling richtte er een ware ravage aan en haalde ook uit naar het hoofd van een kinesist die hem probeerde te kalmeren. Het slachtoffer kon de slag nipt ontwijken, maar werd wel nog geraakt aan zijn rechterarm. Hierop verliet M.C. de praktijk en fietste rustig weg, waarna de politie hem in de boeien sloeg. De schade aan de praktijk bedroeg bijna 5.000 euro.

Seksuele toenadering

Het onderzoek wees uit dat M.C. de zaakvoerder van de praktijk en een van de kinesistes al maandenlang belaagde nadat hij een kinebehandeling, waarbij zijn voet tegen de borst van de vrouw belandde, verkeerdelijk aanzien had als seksuele toenadering.

“Tijdens die sessie liet hij plots zijn broek zakken, waardoor hij niet meer welkom was”, pleitte Jan De Groote, de advocaat van de kinepraktijk. “Vervolgens begon hij mijn cliënten te bestoken met brieven vol valse beschuldigingen. Die stuurde hij ook naar de politie en de provinciale geneeskundige commissie.”

Volgens meester De Groote handelde M.C. met voorbedachten rade. “Hij wou mijn cliënt duidelijk vermoorden”, pleitte hij. Maar het openbaar ministerie vervolgde M.C. alleen voor poging tot doodslag – zonder voorbedachtheid – en vroeg 37 maanden cel, deels voorwaardelijk. De man begon op 15-jarige leeftijd al cannabis te roken en volgens de gerechtspsychiater leidde het drugsgebruik tot een gestoord realiteitsbesef. En hoewel M.C. al een jaar zijn voorwaarden goed naleeft, zou er ook een grote kans zijn op nieuwe feiten.

Psychiatrische begeleiding

De verdediging kon zich vinden in voorwaarden, maar vroeg om die te koppelen aan de gunst van de opschorting. “Waanideeën lagen aan de basis van zijn daden”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Mijn cliënt heeft dan ook vooral nood aan psychiatrische begeleiding. Mijn cliënt ontkent wel met klem dat hij iemand wou verwonden, laat staan doden.”

De rechtbank volgde maandag de stelling van het openbaar ministerie en oordeelde dat er geen sprake was van voorbedachtheid. Een opschorting was voor de rechtbank evenwel een brug te ver. M.C. moet zich de komende vijf jaar aan een resem strikte voorwaarden houden, waaronder psychiatrische begeleiding. Aan de burgerlijke partijen kende de rechtbank in totaal 17.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)