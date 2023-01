Bruggeling die betrapt werd met grote hoeveelheden kinderporno mag niet meer alleen het internet op

Een 65-jarige Bruggeling heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno.

Het gerecht kreeg P.D. in het vizier op basis van informatie van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Dat had vastgesteld dat via zijn computer kinderporno werd verspreid. Toen de politie begin februari vorig jaar in zijn woning binnenviel, ging P.D. spontaan tot bekentenissen over. “Ja, ik kijk naar zulke foto’s”, verklaarde hij.

Op de gsm van P.D. troffen de speurders honderden foto’s van naakte kinderen aan. Het ging veelal om masturberende jongens. De zestiger beschikte ook over duizenden foto’s van minderjarige jongens die seks hadden met andere minderjarigen of met volwassenen. Hij verklaarde dat hij de beelden via Telegram had gedownload. “Ik volg intussen therapie”, zei hij. “Maar ik heb nooit iets met kinderen of minderjarigen gehad.”

De rechtbank legde P.D. een resem strikte voorwaarden op. Zo mag hij de komende vijf jaar geen contact meer hebben met minderjarigen. Hij mag ook geen internetaansluiting meer hebben in zijn woning en mag enkel nog in het bijzijn van derden online. Hij moet ook therapie volgen en een nuttige dagbesteding uitbouwen. (AFr)