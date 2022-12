Bruggeling (79) riskeert achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor voyeurisme en kinderporno

Een 79-jarige Bruggeling riskeert voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor voyeurisme en bezit van kinderporno. Joost D. fotografeerde kinderen op het strand maar ziet daar zelf het probleem niet van in. “Ik neem graag foto’s van kinderen. Dat is toch niet erg?”, choqueerde hij tijdens zijn verhoor.

Op 5 augustus vorig jaar werd de zeventiger betrapt terwijl hij foto’s nam van spelende kinderen op het strand van Bredene. Joost V. probeerde tevergeefs het geheugenkaartje van zijn camera te kraken en verder onderzoek wees uit dat de man enkele weken eerder ook al kleine jongetjes had gefotografeerd. “Ik neem graag foto’s van kinderen. Dat is toch niet erg? Ik zie hen graag. Dat is nu eenmaal mijn geaardheid”, choqueerde hij tijdens zijn verhoor.

Geen proefstuk

De Bruggeling bleek lang niet aan zijn proefstuk toe. In 1998 werd hij al geïnterneerd wegens aanranding. Het jaar erop kwam hij vrij onder voorwaarden die in 2016 afliepen. “Het is verontrustend dat de beklaagde herviel maar dat hij geen hulp zocht”, stelde procureur Fien Maddens. Volgens de gerechtspsychiater hoort V. thuis in een psychiatrisch ziekenhuis.

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “Het strand is een openbare plaats dus kan van voyeurisme geen sprake zijn”, pleitte meester Rik Demeyer. Joost V. staat ook terecht voor bezit van kinderporno, maar ook hiervoor vroeg hij de vrijspraak. “Mijn cliënt fotografeerde naakte kinderen in een artistiek boek dat voor iedereen beschikbaar is in de bibliotheek”, ging meester Demeyer verder. “Er was geen sprake van seksuele houdingen.” Demeyer legde uit hoe door eenzaamheid en verveling tijdens de lockdownperiode de oude demonen van V. terug de kop opstaken. “Maar hij is terug op het goede pad nu”. De rechtbank doet uitspraak op 2 januari. (AFr)