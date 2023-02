Bruggeling (75) die terechtstaat voor bezit van kinderporno krijgt opmerkelijk advies van rechter: “Kijk voortaan maar naar filmpjes met mensen van uw eigen leeftijd”

Een 75-jarige Bruggeling riskeert voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden celstraf met uitstel voor bezit van kinderporno. De man beweert dat hij niet wist hoe oud de jongens waren op de beelden die op zijn computer werden gevonden. De rechter gaf de man dan ook een duidelijk advies mee.

Het gerecht kreeg E.W. in het vizier op basis van gegevens uit een onderzoek naar verspreiding van kinderporno in Hasselt. Met het gsmnummer van de zeventiger bleken gretig gesprekken gevoerd over kinderporno. Het gerecht viel op 25 juli vorig jaar binnen in zijn woning en trof op zijn computer video’s en foto’s van kinderpornografische aard aan. Ook zijn zoekgeschiedenis wees uit dat hij seksuele interesse had in jonge jongens.

Gelet op het blanco strafblad van E.W. vroeg de procureur achttien maanden celstraf met uitstel. Volgens de procureur waren een aantal van de jongens op de beelden minderjarig, maar dat betwistte E.W. met klem. “Ik ben erin geluisd”, zuchtte de man, die zich zonder advocaat kwam verantwoorden. “Ik ben enkel geïnteresseerd in meerderjarige jongens. Maar het staat er natuurlijk niet bij hoe oud ze juist zijn.”

De rechter gaf de man een flinke bolwassing, maar ook wat advies. “Je zou veiligheidshalve beter de leeftijdsgrens wat hoger leggen”, sneerde hij. “Dan loop je geen risico om kinderporno te zien. Kijk in het vervolg dus maar naar filmpjes met mensen vanaf een jaar of dertig. Of nog beter: van uw eigen leeftijd.” De uitspraak volgt op 3 maart. (AFr)