Bruggeling (52) vraagt lichtere straf voor aanranding zonen van 17 en 15 en stiefdochter (11)

Een 52-jarige Bruggeling vraagt in beroep een straf deels met uitstel voor verkrachting, aanranding, aanzetting tot ontucht en slagen. Rudy B. had seks met zijn twee zonen en misbruikte ook zijn stiefdochter en kreeg acht jaar cel.

In april 2019 stapte een begeleider van een van de jongens in een orthopedagogisch centrum in Roeselare naar de politie. De toen zeventienjarige jongen, die na een beslissing van de jeugdrechter in het centrum verbleef, verklaarde hoe hij sinds zijn veertiende meermaals seks had gehad met zijn vader. Ook zijn twee jaar jongere broer moest naar bed met Rudy B., die hen soms ook dwong om met elkaar of met z‘n drieën seks te hebben.

Dagelijks

Het misbruik gebeurde bijna dagelijks. Hij verplichtte de jongens om naar porno te kijken en maakte hen wijs dat “hij ze van de jeugdrechter wat meer seksuele opvoeding moest geven”. De jongere broer bevestigde het verhaal en verklaarde dat hun vader ook fysiek geweld gebruikte. Ze werden geslagen met een riem.

B. werd in juni 2019 aangehouden. Hij ontkende aanvankelijk alles, maar viel door de mand bij een test met de leugendetector. In november 2019 ging hij uiteindelijk tot bekentenissen over. Toen de feiten aan het licht kwamen, stapte ook de voormalige stiefdochter van B. naar de politie.

Ook stiefdochter (11) verkracht

Ze verklaarde hoe zij in 2002 en 2003 door B. verkracht werd in hun toenmalige woning in Antwerpen. Bij aanvang van de feiten was ze amper elf jaar oud. B. kreeg in Brugge acht jaar cel, maar ging in beroep. “Acht jaar is toch een beetje teveel!”, mompelde hij naar de voorzitter die de feiten ironisch als ‘lichtjes degoutant” omschreef.

Zijn advocate schermde met het feit dat de man zelf door zijn eigen vader werd misbruikt. Ze vroeg rekening te houden met zijn eigen trauma’s. “Het gevaar op herval is volgens de psychiaters klein.”

Volgens haar is een straf van vijf jaar, deels met uitstel onder voorwaarden, een meer passende straf. “Via die voorwaarden kan hij dan aan zijn problematiek werken.” Uitspraak op 11 maart.

(OSM)