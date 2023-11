Bruggeling (51) die tienjarig kind betastte blijft maand langer in cel, ook al veroordeling voor misbruik eigen dochter

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van de 51-jarige man uit Brugge met een maand te verlengen. De Bruggeling zit sinds vorige week in de cel op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit met verzwarende omstandigheden. De man gaf zichzelf vorige week aan bij de politie nadat eerder een opsporingsbericht mét robotfoto en camerabeelden de wereld werd ingestuurd. De vijftiger betastte namelijk een tienjarig meisje in het zwembad van Bredene, maar ook zijn eigen vlees en bloed werd al het slachtoffer van seksueel misbruik.

Een oma en haar tienjarige kleindochter gingen op woensdag 19 april zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Bredene. Wat een leuk familie-uitje moest worden, kreeg al snel een wrange nasmaak. Het meisje werd die dag namelijk betast door een onbekende man, later de 51-jarige Bruggeling zo blijkt. De man stelde zich behulpzaam op en wilde het meisje helpen een zwemtechniek aan te leren. Tijdens die zogenaamde zweminitiatie betastte de Bruggeling het slachtoffer aan haar borsten, billen en poep.

Aangifte

De man verdween na het incident en bleef lange tijd onder de radar. De politie startte meteen een onderzoek. Slechts een week later werd de Bruggeling op dezelfde plaats gefilmd door bewakingscamera’s. Uiteindelijk besloot de politie om die camerabeelden en een robotfoto via de pers te verspreiden. Het opsporingsbericht werd massaal gedeeld, waarna de dader besloot zichzelf aan te geven bij de politie. Hij werd in de boeien geslagen en verblijft sindsdien in de cel.

Gerechtelijk verleden

En dat was niet de eerste kennismaking van de Bruggeling met het gerecht. De man heeft al twee eerdere veroordelingen voor zware zedenfeiten op zijn kerfstok staan. Zijn minderjarige dochter werd onder andere eerder al slachtoffer van seksueel misbruik. De vijftiger kreeg hiervoor zes jaar effectieve celstraf. Enkele jaren later kwam de man opnieuw in aanraking met het gerecht en mocht hij zelfs vijf jaar lang geen omgang hebben met minderjarigen.

De Bruggeling werd toen ook veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor het bezit van kinderpornografie. Een opblaaspop van een klein model werd in beslag genomen, al was dat naar eigen zeggen een miskoop. Slechts vier maanden nadat R.D. voorwaardelijk vrij was, lapte de vijftiger de voorwaarden al aan zijn laars. Zo sprak hij aan zee een meisje aan en vroeg haar of ze alleen was. Hij streelde ook een spelend jongetje over de rug.

Raadkamer

De Bruggeling verscheen dinsdagochtend voor een eerste maal voor de raadkamer op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit met verzwarende omstandigheden. De aanhouding van de man werd door de Brugse raadkamer met een maand verlengd.