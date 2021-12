Bruggeling (41) schendt voorwaarden na verkrachting minderjarige babysit: rechter geeft hem nog een kans

Een 41-jarige Bruggeling ontsnapt voor een tweede keer aan 40 maanden effectieve celstraf voor verkrachting van een minderjarige babysit. De man schond na zijn veroordeling zijn voorwaarden, maar de rechter geeft hem nog een kans.

Het slachtoffer kwam van begin 2016 tot juli 2017 om de drie weken babysitten op de kinderen van D.L. Het meisje had daarbij de gewoonte om in de zetel te blijven slapen. Maar meermaals kroop L. bij zijn thuiskomst bij het meisje en verkrachtte hij haar. De laatste feiten dateren al van 21 juli 2017 maar het duurde tot januari 2019 vooraleer het meisje samen met haar ouders aangifte ging doen bij de politie.

Tijdens zijn verhoor ontkende L. de feiten in alle toonaarden, maar enkele chatgesprekken met het slachtoffer deden hem de das om. De man betwistte op zijn proces de feiten niet langer en kreeg in oktober 40 maanden cel, waarvan 30 voorwaardelijk. Maar die voorwaarden trad hij met de voeten. Zo ging hij niet niet in op de uitnodigingen van de justitieassistent en kwam hij niet opdagen op de zitting van de probatiecommissie.

Bijgevolg vroeg het openbaar ministerie eind november om het uitstel te herroepen. Volgens de verdediging had L. de uitnodigingen niet ontvangen door een probleem met zijn adres. Om dergelijke problemen te vermijden, beloofde L. voortaan zijn gsm-nummer door te geven aan de justitieassistent.

De rechter besloot donderdag om de man nog een kans te geven en trok zijn voorwaarden niet in.