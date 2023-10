Bruggeling (29) die vastzit voor messteek riskeert twaalf maanden cel voor drugsverkoop aan minderjarige meisjes

Een 29-jarige Bruggeling riskeert twaalf maanden effectieve celstraf voor drugsverkoop, onder meer aan minderjarige meisjes. H.S. zit momenteel in de cel omdat hij een kennis neerstak met een mes.

Bij een huiszoeking op 30 maart vorig jaar trof de politie in de woning van de Afghaan vijftien xtc-pillen, negen gram cannabis en 1.440 euro cash aan. Ook voor LSD kon je bij H.S. terecht. Hoewel zijn smartphone vol drugsgerelateerde berichten stond, ontkende de twintiger de verkoop. Naar eigen zeggen gebruikte hij cannabis en gaf hij af en toe een joint aan een zestienjarige vriendin. Maar volgens een klant verkocht hij ook drugs, onder meer aan twee minderjarige meisjes. Het jongste was vijftien jaar.

Poging tot doodslag

H.S. werd in juni 2019 al veroordeeld tot een celstraf met uitstel, maar lapte de voorwaarden aan zijn laars waardoor de straf effectief werd. Begin april kreeg hij acht maanden effectief omdat hij zijn voormalige werkgever met de dood bedreigde. Later vernielde hij ook nog zes ramen van de veranda van een horecazaak in Zuienkerke. En momenteel zit de Afghaan in voorhechtenis op verdenking van poging tot doodslag. Op 4 oktober zou hij een kennis tijdens een ruzie een messteek in de oksel hebben gegeven.

In de zaak rond de drugsverkoop aan minderjarigen volgt de uitspraak op 9 november. De moeder van een van de meisjes stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vraagt 1.500 euro schadevergoeding. (AFr)