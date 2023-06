Bruggeling (25) verdiende naar eigen zeggen tot 800 euro per dag met drugsverkoop: veertig maanden cel

Een 25-jarige Bruggeling heeft van de rechter veertig maanden effectieve celstraf gekregen voor grootschalige drugshandel. W.B. had een honderdtal klanten en verdiende naar eigen zeggen tot 800 euro per dag.

De politie kon W.B. in oktober vorig jaar inrekenen bij een gerichte patrouille in de buurt van de KSA-lokalen in het Guido Gezellekwartier. De jongeman had tien gram amfetamines op zak en in zijn woning werden kleine hoeveelheden cannabis en MDMA aangetroffen.

Gehuurde garage

Onderzoek wees uit dat de jonge dealer zijn voorraad stockeerde in een gehuurde garage. De politie ontdekte daar 8.500 euro cash, 914 xtc-pillen, ruim een kilo cannabis en verschillende andere drugs zoals ketamine.

B. bekende dat hij een honderdtal klanten had en dagelijks voor 700 à 800 euro verkocht. Hij kocht wekelijks een halve kilogram cannabis en maandelijks 200 gram ketamine, 200 gram hasj en tot 300 xtc-pillen aan.

Voorhechtenis

De verdediging vroeg om net als bij een eerdere veroordeling in 2019 probatievoorwaarden op te leggen. “Het was zeker niet van meet af aan zijn bedoeling om dergelijke hoeveelheden te verkopen”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Na acht maanden voorhechtenis heeft hij begrepen dat hij op het rechte pad zal moeten blijven.”

C.V. (23), de toenmalige vriendin van W.B., kreeg 80 uur werkstraf. Volgens het parket was ze van alles op de hoogte, maar zelf ontkende ze dat met klem. “Misschien is ze naïef geweest, maar ze dacht dat er in die garage hoogstens 50 gram lag”, zo pleitte meester Koen Blomme. (AFr)