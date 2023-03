Bromfiets met afstandsbediening haalt 99 kilometer per uur: jongeman uit Izegem krijgt werkstraf

Op het eerste zicht bleek de bromfiets van een 16-jarige jongeman uit Izegem perfect volgens de regels 45 kilometer per uur te halen. Maar na een druk op een knopje van een afstandsbediening haalde de tweewieler maar liefst 99 kilometer per uur. Het kwam de ondertussen 18-jarige knaap op een werkstraf van 46 uren te staan van de politierechter in Kortrijk.

Op 10 mei 2021 viel de bromfiets van E.M. in Izegem op bij de politie omdat de uitlaat nogal wat kabaal maakte en niet origineel leek. Bij een test op de rollenbank leek aanvankelijk alles in orde. De bromfiets haalde de toegelaten snelheid van 45 kilometer per uur. Tot de aap uit de mouw kwam. Een simpele druk op een knopje van de afstandsbediening later haalde de bromfiets plots ruim 100 kilometer per uur, gecorrigeerd 99. “Zijn vader installeerde dat systeem en controleerde dat ook”, aldus de advocate van E.M. in een poging de schuld op de vader af te schuiven. “De jongeman zelf wist daar niets van af en had nooit de bedoeling sneller dan toegelaten te rijden.”

Werkstraf

Hij moest wel toegeven dat hij wist dat zijn vader met de tweewieler op circuit reed en hogere snelheden haalde. “Hij volgde zelf de richting automechanica”, trok ook de openbare aanklager het gat in het geheugen van de jongeman in twijfel. De politierechter gaf hem uiteindelijk een werkstraf om te vermijden dat hij een boete van 1.600 euro zou moeten betalen en een vermelding op zijn strafregister zou krijgen. (LSi)