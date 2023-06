Broers willen geen werkstraf voor aandeel in massale knokpartij tijdens voetbalwedstrijd

De broers K.C. (23) en C.C. (22) uit Oostende vragen in beroep opschorting van straf voor hun aandeel in een massale vechtpartij op een voetbalveld in Gistel. Een minderjarige speler werd daarbij bewusteloos gemept.

Op 11 september 2020 nemen U21-ploegen KEG Gistel en KFC Heist het tegen elkaar op in Gistel. Aan de zijlijn stonden K.C. en C.C. te supporteren voor hun jongere broer, die als speler van Gistel op het veld stond. Op een bepaald moment gaf die broer na een stevige tackle een toen 16-jarige speler van Heist een half mislukte kopstoot en een slag in het gezicht. Hierop bestormden talrijke supporters, onder wie ook K.C. en C.C., het veld. Daarna volgde een vechtpartij waarbij de twee broers betrokken waren.

Vuistslag aan trainer

Eén kreeg van C.C. een vuistslag in het gezicht en viel met een gebroken neus bewusteloos tegen de grond. Zijn vader kreeg van K.C. een kopstoot in het gezicht en hield daar een barst in de neus en zelfs een gat in de wang aan over. K.C. deelde ook nog een vuistslag uit aan de trainer van KFC Heist. Ze kregen beiden een werkstraf, maar gingen in beroep. Eigenlijk ontkennen ze hun betrokkenheid bij de feiten, maar ontkennen niet dat ze erbij waren. Omdat ze nog een blanco strafblad willen behouden, vragen ze opschorting van straf.

Het parket blijft bij de werkstraffen. “Werkstraffen liggen tegenwoordig blijkbaar gevoelig, maar het blijven toch slagen aan een minderjarig!”, kwam de procureur-generaal tot de conclusie. Uitspraak op 13 september. (OSM)