Broers uit Nieuwpoort krijgen opschorting voor vechtpartij waarbij Waregemse student tandschade oploopt

Twee broers uit Nieuwpoort hebben de gunst van de opschorting onder voorwaarden gekregen voor een vechtpartij waarbij ze een student uit Waregem klappen gaven. Die liep tandschade op en krijgt een schadevergoeding van 1.477 euro.

De feiten gebeurden op 14 september 2022 in café The Possé in Oostduinkerke. Student G. uit Waregem was er op vermaakuitstap en bevond zich ter hoogte van de biljarttafel.

“Hij kreeg opeens van de broers een opmerking naar het hoofd geslingerd over zijn kapsel”, sprak zijn advocaat. “Hij negeerde dat slim maar daardoor voelden de broers zich in hun eer gekrenkt. Wat volgde was puur zinloos geweld. Hij kreeg een hele reeks slagen en stampen. Hij had een neusbreuk, gezwollen gezicht en later bleek dat een stuk van zijn tand was afgebroken.”

Cursus agressiebeheersing

De student krijgt er een schadevergoeding van 1.477 euro voor.” De broers riskeerden een celstraf met uitstel maar kregen de gunst van de opschorting onder voorwaarden zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing.”

Daar kon hun advocaat zich wel in vinden. “Tenminste als het gaat op een probatieopschorting”, sprak meester Alain Coulier. “Want laat duidelijk zijn: er is wel degelijk een vorm van uitlokking waarbij ook G. verwijten uitte en zelf ook een hele reeks klappen uitdeelde. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid.” (JH)