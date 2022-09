Broers bestellen 9.000 dozen pralines op naam van bedrijf maar strijken winst zelf op

Twee broers riskeren respectievelijk zeven maanden en een jaar effectieve celstraf voor oplichting. Ze bestelden op naam van een chocolatier voor 80.000 euro aan pralines, die ze daarna verkochten. De opbrengt staken ze in eigen zak.

De broers waren niet aan hun proefstuk toe. In Dendermonde waren ze al bekend voor oplichting, dit keer sloegen ze toe in Kuurne. Op naam van een chocoladebedrijf bestelden ze niet minder dan 9.000 dozen pralines ter waarde van 80.000 euro. De lekkernijen werden echter nooit in Kuurne geleverd.

Het duo verkocht de dozen zelf en streek de opbrengst op. Hun plannetje lukte echter niet helemaal, want de verkoop liep niet zo vlot als gehoopt en ze moesten 5.000 dozen wegsmijten omdat de vervaldatum verstreken was. “De ene beklaagde zegt dat zijn broer alles had bedacht, de tweede beklaagde nam inderdaad alles op zich en zette zijn broer uit de wind”, zo zei de procureur maandag. “Maar beiden speelden een rol in de oplichting. Daarom vorder ik zeven maanden effectieve celstraf voor de eerste beklaagde en een jaar voor de tweede.”

Vonnis op 24 oktober.